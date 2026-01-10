ＡＢＣテレビ「教えてニュースライブ！正義のミカタ」が１０日、生放送され、衆院解散についてトークが繰り広げられた。９日夜、高市早苗首相が２３日召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったとネットニュースで報じられたことについて、特集した。元日本テレビで政治ジャーナリストの青山和弘氏は「私も年始（の解散）は見送ったと思ってましたんで、これは本当に、不明を恥じるばかりです…本当だとす