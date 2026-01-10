REIKOが1月12日にリリースする新曲「Lullaby」のショート音源をTikTok、YouTube、Instagramで先行配信し、ジャケット写真を公開。また、リリース同日に公開されるMVのティザー映像および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：BMSG新グループ MAZZELの軌跡を追う『MISSION×2』RAN、REIKO、KAIRYU、SEITOが語った想い） 2026年第1弾となる本楽曲は、“消えない愛”を描き出