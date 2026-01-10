アメリカのトランプ大統領は9日、デンマークの自治領グリーンランドの領有に改めて意欲を示し、取引に応じなければ強硬手段に出ると警告しました。トランプ大統領「穏便な方法で取引をしたい。だめなら強硬手段に出るつもりだ」トランプ大統領は9日デンマークが取引に応じない場合、「強硬手段に出る」と警告し、「彼らが望むかどうかに関わらず、 グリーンランドに対し我々は何らかの措置をとるつもりだ」などと圧力をかけました