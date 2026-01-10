MLBサンフランシスコ・ジャイアンツのウィリー・アダメズ内野手（30）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。来日していることを報告した。東京タワーの写真や浅草寺に向かう自身の後ろ姿などを投稿。日本を観光中であることを報告した。アダメズはバスター・ポージー編成本部長らジャイアンツの球団幹部らとともに6、7両日に韓国を訪れ、現地の料理などを楽しんだほか、高校生を対象にした野球クリニック