９日放送の「三村やす子のバズマンＴＶ」（テレビ朝日系）で、人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」を題材に「実写化するならこの人でしょ！」と勝手にキャスティング会議を行った。キャスティング会議には「さまぁ〜ず」三村マサカズ、やす子、みなみかわ、「ぱーてぃーちゃん」信子、「マユリカ」中谷が参加した。ＮＥＴＦＬＩＸで実写化されたＯＮＥＰＩＥＣＥではゾロ役を新田真剣佑が演じ、話題となった。主人公ルフィの配