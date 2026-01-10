2026年が明けたばかりだが、「今年のセ・リーグで台風の目になる」とプロ野球OBや解説者から評価が高いのが中日だ。投打とも選手層が厚くなったこのオフはメジャー通算164本塁打をマークしたミゲル・サノーを獲得。19年に自己最多の34本塁打を放つなど、長距離砲として実績十分だ。近年は故障の影響で思うような活躍できなかったが、この冬にドミニカ共和国のウインターリーグで打率.315、9本塁打、25打点とコンディションの良さを