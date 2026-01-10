KIRINJIが前作『Steppin' Out』から約2年半ぶりとなる、通算17枚目のニューアルバム『TOWN BEAT』をリリースした。V6などへの提供曲のセルフカバーを含む全9曲は、KIRINJIとしてこの10年で突き詰めてきた現代的なサウンドメイクと、兄弟時代のキリンジを想起させるオーガニックなポップセンスが交差し、原点回帰とも近作のモードとも一線を画すユニークさを獲得している。さまざまな新機軸の数々から、キリンジの初期作を支えたマ