「光陰矢の如し」なんてありふれた言葉しか浮かばないが、去年もアッという間の一年だった。過ぎていく一日の時間は間のびして退屈するほど長いのに、一年となるとどうしてこんなに早く過ぎていくのでしょうか。時間が過ぎていくと同時に、もうひとつ大きく変化するのは体力です。先週の体力と今週の体力は明きらかに違う。去年の前半から4月の世田谷美術館の個展と銀座GUCCIでの個展までの数ヶ月は毎日決まったように絵を描いて