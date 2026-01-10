2024年に76歳で世を去った西田敏行さんには、“専属のカメラマン”がいた。公の仕事から私生活まで、長年にわたってあらゆる姿を切り取った写真家の山岸伸氏（75）が語った名優との縁、そして知られざる素顔とは。＊＊＊【写真を見る】「これが本当の西田さんだと思う」“意外な表情”を浮かべる西田敏行さん「いなくなったとは全然思えない」西田さんをレンズ越しに見つめること40年超。山岸氏は、彼がこの世に存在しない