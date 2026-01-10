９日、王毅氏とコンボ氏の会談。（ダルエスサラーム＝新華社記者／劉瓊）【新華社ダルエスサラーム1月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は9日、タンザニア・ダルエスサラームで同国のコンボ外相と会談した。９日、会談後の記者会見に臨む王毅氏（左）とコンボ氏。（ダルエスサラーム＝新華社記者／劉瓊）