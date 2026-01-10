◆淀短距離Ｓ・リステッド（１月１１日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１月１０日、栗東トレセン２０２４年のフェアリーＳの覇者、イフェイオン（牝５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）が２年ぶりの復活Ｖに向け態勢を整えている。この日は角馬場で入念にハッキングをこなして調整。落ち着きがあり、素軽い身のこなしで休養効果が感じられる。杉山佳調教師は「しっかり休ませました。具合は今の方がいいですよ」