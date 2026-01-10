ヤクルトの新人合同自主トレが１０日、埼玉・戸田球場で初日を迎え、池山隆寛監督（６０）があいさつで大爆笑を誘った。ドラフト１位・松下（法大）ら緊張の面持ちのルーキー。前に出た池山監督は「おはようござ…」と言うと、「かんどる！」と自ら乗り突っ込みを入れてまずは笑いが起こった。するとおもむろにドラフト２位・松川（城西大）を指名し、箱根駅伝で７位の城西大について「大健闘、ありがとうございます。仲間の頑