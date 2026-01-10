元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。実家で2匹目の犬を飼い始めたことを明かした。「実は昨年の春頃に、うちに家族がもう1人増えててりるです」と茶色い小さな犬の写真を投稿。「めっさちっこいから、littleをめっちゃ流暢に言うとりるぅーってなることからとりました」と名前の由来を明かした。「この子ね、多分賢いの。だから“女は愛嬌よ！！”って会う