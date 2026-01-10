Bialystocksが、2026年7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催する。 （関連：すべてが夢のようだったーーBialystocksのリッチな演奏とボーカルに圧倒された、東京国際フォーラム単独公演） 本情報は、1月9日にZepp DiverCity(TOKYO)にて行われた『Bialystocks 2+5 ツアー』のファイナル公演にて発表されたもの。日本武道館公演のチケットのオフィシャル先行は、1月9日21時より受付開始。