卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は9日、男女シングルスの2回戦が行われた。今年最初のWTTシリーズには世界の強豪が集った中、日本勢も奮闘を見せている。 ■早田＆戸上は奮闘も競り負ける 男女あわせて7選手が初戦を突破した日本勢は、準々決勝進出を懸けて激戦を繰り広げた。女子シングルスでは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が同28位の金娜英（韓国）に安定した内容で3－0の