2026年1月17日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武東上線の旅。旅人は、高橋努。東武東上線池袋から埼玉県の寄居までを結ぶ東武鉄道の路線。全長75km。沿線には学校や企業も多く、通勤通学の路線として活躍しています。高橋努1978年8月23日生まれ、東京都出身。映画「クローズZERO」、大河ドラマ「どうする家康」、舞台「泣くロミオと怒るジュリエット」など数多くの作品に出演。また2007年より、劇団『演劇チーム渋谷ハチ公前』の