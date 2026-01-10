10日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、10日（土）と11日（日）に行われる第12節のAstemoリヴァーレ茨城戦に、オポジット（OP)の宮部藍梨とアウトサイドヒッターのイ・ジェヨンがコンディション不良の為チームに帯同しないことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンよりミドルブロッカーからOPに転向した宮部だが、現在22試合で