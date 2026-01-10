アウター選びに迷う季節、着回し力の高さは外せないポイント。今回は【グローバルワーク】で人気の「ふわもこボアブルゾン」に注目します。表裏で印象を変えられるリバーシブル仕様に加え、シルエット調整ができるディテールも魅力です。1枚でコーデの幅が広がる理由を、着こなしとともにチェックしていきます。マンネリ化しがちなワードローブを更新するきっかけになるかも。