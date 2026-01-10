7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「紅白歌合戦」で、米津玄師の「「IRIS OUT」にダンサーとして参加した話題で、「サメに乗って走ってる米津さん見られる？ 生だよ！？ 本当にサメに乗ってる！と思って」と驚きを語った。HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」で、米津玄