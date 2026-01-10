札幌の新体制メンバーが発表された北海道コンサドーレ札幌は1月9日、2月に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグに向け、新体制のメンバーおよび新背番号を発表した。新加入選手では、愛媛FCから加入したMF堀米勇輝が「13」を着用。「ゴメス」の愛称で知られ、アルビレックス新潟から10年ぶりに古巣復帰を果たしたDF堀米悠斗は「31」に決まった。また、札幌U-18から昇格した身長193センチの大型GK唯野鶴眞は「41」を背負う。