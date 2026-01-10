大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。ここ数年は視聴率低迷が叫ばれていたが、蓋を開けてみれば今回は瞬間最高世帯視聴率が5年ぶりに40％台と大台を突破し、「NHK ONE」での再生回数が749万回を記録し、これは昨年10月の同サービス開始以来に配信された番組のなかで最多だという。“NHK放送100年”という記念すべき年とあって、かつてないほど豪華なアーティストが顔を揃えた今回の「紅白」。特別企画として、矢沢永吉（76