ついに58歳のJリーガーが誕生した。9日、元日本代表FW三浦知良がJ3福島への入団会見を行ったのである。「靭帯がブチッと…」森保J南野拓実がW杯出場絶望、最多出場＆最多得点MFに代役不在の痛恨「挑戦できることは幸せ。興奮している」とヤル気満々のカズだが、22年からはJ3の下のカテゴリーであるJFLでプレー。一部ファンから「ちゃんと走れない」「まともにキックできない」と批判されることも。SNSでは「正常な判断力は？ 引