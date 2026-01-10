オリックスは9日、前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA＝56）をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に役職変更すると発表した。オリ1位・藤川敦也 山本由伸の恩師も太鼓判、最速153km右腕を女手ひとつで育てた「看護師」の母中嶋SDは監督として2021年から23年までリーグ3連覇を達成。24年オフに退任後はSAに就任して新外国人選手のスカウティングなどに携わったものの、役職はあくまで名誉職。昨年は