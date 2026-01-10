メジャーの先発投手は基本的に中4日、もしくは中5日のローテーションで投げる。アストロズ今井達也が“もらい事故” 新天地での足を引っ張る「サイン盗み」の後遺症球数は100球以内に限定されるケースが多いものの、日本のプロ野球の中6日と比べて短い登板間隔に耐え得るだけの体の強さが海を渡る日本人投手には求められる。日本の統一球と比べて若干大きく、重く、サラサラして滑りやすいメジャー公認球を扱いながらのタイ