1月5日放送の松下奈緒（40）主演のサスペンス「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）を皮切りに、冬ドラマ戦線がスタート。8日には松嶋菜々子（52＝写真）主演「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（テレビ朝日系＝木曜夜9時）、玉木宏（45）主演「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（フジテレビ系＝木曜夜10時）の初回が相次いで放送された。【もっと読む】松嶋菜々子の“黒歴史”が石