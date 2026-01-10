【話題の現場 突撃ルポ】#66前橋市長選で予想外バトルに…小川晶前市長を山本一太群馬県知事がブログでネチネチ陰湿攻撃のナゼ群馬県・前橋市長選の投開票日が、3日後の12日に迫っている。昨年9月、小川晶前市長（43）が既婚の男性職員と複数回ラブホテルで密会していたことが発覚。小川氏は男女関係を否定したものの、議会から追及され辞職に追い込まれた。出直し市長選には小川氏のほか、自民党が支援する弁護士の丸山彬氏（40