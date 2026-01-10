三陽物産（大阪府大阪市）は、2025年12月8日（月）に「三陽物産 PREMIUM WHISKY 試飲会」を開催しました。シングルモルトウイスキーの魅力を体感する場として、スコットランドとタイの注目3ブランドが集結しました。 三陽物産「PREMIUM WHISKY 試飲会」  開催日：2025年12月8日(月)世界中で愛される3つのシングルモルトウイスキーブランドが日本初共演。スコットランド北部の「OLD PULTENEY(オールドプルトニー)」