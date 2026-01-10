ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州および山口県下関市のローソン店舗で開催される「ご当地！うまいもん祭」にて、丸永製菓のロングセラーアイス「あいすまんじゅう」とコラボレーションした商品を発売します。地元・九州で愛され続けるあの味わいが、菓子パンになって登場します。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」あいすまんじゅう風味ぱん 発売日：2026年1月13日(火)価格：168円(税込)福岡県久留米市の