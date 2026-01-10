ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」の目玉商品の一つとして、鹿児島発祥の行列店「麺屋ばってん親父」監修のラーメンを発売します。お店の看板メニューをイメージした、パンチの効いた一杯です。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン 発売日：2026年1月13日(火)価格：697円(税込)豚骨の深いコクのあるスープに、