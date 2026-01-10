ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」に合わせて、「まちかど厨房」から期間限定商品を発売します。宮崎発祥のご当地グルメが、タルタルソース増量で登場します。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し) 発売日：2026年1月13日(火)価格：592円(税込)鹿児島県産の銘柄鶏「桜島どり」を使用したチキン南蛮丼。今回の「ご当地！う