株式会社ローソンは、2026年1月12日（月）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」の一環として、鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」が監修したお弁当を発売します。人気店のこだわりが詰まったボリューム満点の商品が登場します。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当 発売日：2026年1月12日(月)価格：697円(税込)柔らかくジューシーなとんかつと、メンチ