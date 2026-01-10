食楽web ●わざわざ旅に出たくなる名物グルメ。今回は祇園の老舗寿司屋『いづ重』で京都の冬の名物「蒸し寿司」を味わいました。 京都は底冷えする冬の寒さが有名ですが、そんな寒い京都で食べたい冬のグルメが存在しています。それが「蒸し寿司」です。 京都以外ではなかなか見かけないので、大阪在住の筆者としては馴染みがなかったのですが、一度食べるとすっかりハマってしまった蒸し寿司、今年も冬が来たので実際に食べに