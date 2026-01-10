ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗にて、「ご当地！うまいもん祭」を開催します。福岡のソウルフードを再現した「からあげクン もつ鍋しょうゆ味」が登場します。 ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」からあげクン もつ鍋しょうゆ味  発売日：2026年1月13日(火)価格：298円(税込)販売エリア：九州および山口県下関市(豊北町・豊浦町除く)福岡の