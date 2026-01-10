テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが衣装姿をアップした。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と感謝。「３連休は寒波の影響で、かなり冷え込む予想です。外出の際はもちろん、おうちでも暖かくして、体調には十分お気をつけください」と呼びかけ、「来週も宜しくお願いします！」とメッセージを寄せた。衣装姿を披露。冬らしいブラウンのニ