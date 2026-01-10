さかえクリニック（名古屋市中区錦）は、3D肌解析システム「Aura（オーラ）」で取得した肌の立体データを活用する「3D Skin Data Art Project」を開始。医学、テクノロジー、アートが交わる新しい取り組みとして展開されます。 さかえクリニック「3D Skin Data Art Project」  実施場所：さかえクリニック(愛知県名古屋市中区錦)およびオンライン主な内容：Auraによる3D肌解析データを用いたアート作品の制作・展示