冬休み明けの生活リズムの乱れから「正月病」を訴える人が増えている。医師は、自律神経の乱れが原因とし、朝8時までに起きて日光を浴びることを推奨。カウンセラーは「半分・人並み・普通・平凡・ほどほど」の「はひふへほ」を合言葉に、無理せず日常に戻るよう助言している。冬休み明けの「正月病」に注意年末年始をはさんだ長い休みが明けた今、東京・北区のいとう王子神谷内科外科クリニックでは、ある症状を訴える人が増えて