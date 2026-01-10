あらゆる情報と金融商品があふれる現代。30〜40代に最適な資産形成の選択肢は？経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんが解説する。文＝頼藤太希図版＝（株）Money＆You投資で得られた利益（売却益・配当金・分配金）にかかる20.315%の税金を一生涯ゼロにできるNISA。今回は、NISAを5年・10年・20年積み立てたらいくらに増えるのか、利回り別・積立金額別のシミュレーション結果をご紹介します。NISAをさらっと復習NISA