高市首相（自民党総裁）が通常国会冒頭での衆院解散の検討に入ったことを受け、与野党からは衆院選を見据えた発言が相次いだ。国民民主党の玉木代表は１０日午前、自身のＸ（旧ツイッター）に「衆院選は常在戦場。総員配置につけ。候補者擁立を急ぐ」と投稿した。公明党の斉藤代表も１０日、取材に対して「準備を急がなければならない」と述べた。自民党の岩屋毅・前外相は自身のフェイスブックに「衆院はもとより『常在戦場