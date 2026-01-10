札幌・中央警察署は2026年1月9日、札幌市北区に住む74歳の男を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は2026年1月9日午後1時50分ごろから午後4時20分ごろまでの間、札幌市中央区南4条西4丁目にある映画館で映画の上映中に札幌市清田区に住む10代の女性の体を触った疑いがもたれています。被害にあった女性が映画館の従業員に、映画上映中に男からわいせつな行為を受けたことを報告し、9日午後4時半ごろ、映画館