女優の齊藤京子（28）が10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「映画『教場 Reunion』Netflix独占配信開始記念ウォッチパーティー」と書きだした齊藤。自身が出演し、8日に行われたNetflix独占配信の映画「教場 Reunion」のウォッチパーティーに出席したことを報告した。大きなソファに寝そべってリラックスした表情。この日の衣装はグレーのタイトなロングワンピースでファンを喜ばせた。