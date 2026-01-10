元日本ハム、巨人投手で日本ハム球団スタッフの鍵谷陽平氏が自身のインスタグラムを更新し、９日に現役引退を発表した沢村拓一投手への思いを寄せた。鍵谷氏は中大の沢村の２学年後輩。大学時代から沢村を兄のように慕ってきた。１９年途中に日本ハムから巨人にトレード移籍して沢村と同じチームでプレーした。「大学時代に出会ってから１７年。１年生の時からずっと、澤村さんの大好きな背中を追い続けてきました。どんな時