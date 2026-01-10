山中正裕容疑者の自宅へ家宅捜索に入る警視庁の捜査員ら＝10日午前、東京都大田区東京都大田区のマンションで、住人の会社社長河嶋明宏さん（44）を殺害したとして、逮捕された部下の山中正裕容疑者（45）が「自宅から刃物を持ってきた。脅すつもりだった」と話していることが10日、警視庁大森署捜査本部への取材で分かった。捜査本部は同日、殺人容疑で山中容疑者を送検した。同区の容疑者宅も家宅捜索した。捜査本部によると