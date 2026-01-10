パドレスのダルビッシュ有投手（39）が10日までに自身のインスタグラムを更新。アルペンスキーで五輪4大会連続出場の皆川賢太郎氏（48）との2ショットを披露した。ストーリーに新潟県の苗場スキー場近くにあるゲストハウス前での自身と経営者である皆川氏との2ショットをアップ。ゲストハウスのアカウントと、皆川氏のインスタグラムアカウントを添えた。