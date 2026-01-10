作品や役柄のために体重を増減させるエピソードは、もはやハリウッドのトップスターには珍しいものとはなくなった。監督最新作『オデュッセイア』のため、主演のマット・デイモンも大幅な減量に挑んだようだ。 トロイア戦争の終結後を描く『オデュッセイア』にてイタカの王・主人公オデュッセウスを演じるデイモン。フットボール選手のケルシー兄弟によるポッドキャスト「」にて、「ネットで写真をいくつ