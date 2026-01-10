元ＡＫＢ４８の柏木由紀が９日に配信されたＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演した。番組では、お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史と町田和樹をゲストに迎え授業を行った。佐々木は相方の町田が女性が絡むと暴走することがあり、しくじりを起さないかを心配。町田も女性トラブルを回避するためＳＮＳをやっていないという。一方で町田は芸能人と本気で結婚したいと思っており「（現場で）声を掛けて行