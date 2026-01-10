2026年8月に結成10周年を迎えるアイドルユニット 桃色革命 が、このたび再結成することを発表した。お披露目ライブは、1月24日、池袋西口公園野外劇場 ほかで開催される無料サーキットフェス「GIRLY❤︎GIRLY」 にて、夕方以降に出演予定。小桃音まいも出演し、10周年の幕開けにふさわしいステージとなる。 桃色革命は、ソロアイドルとして活躍してきた 小桃音まい が、ソロ活動からユニットへの挑戦ログインして続き