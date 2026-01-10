言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、今の季節にぴったりの言葉や、暮らしの中で何気なく使っている言葉が集まりました。言葉の「頭」にも「最後」にも、共通の2文字が隠れています。リズムよく言葉を繋げてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぞめえ□□□□ねみみ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：かき正解は「かき」でした