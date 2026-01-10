ガールズグループ・AMEFURASSHIの小島はなさんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。白玉で作ったサンリオキャラクターを披露しました。【写真】高クオリティー過ぎる「サンリオキャラ」白玉「こんなん可愛すぎて食べれない」小島さんは「友達と鍋パしたの白玉でサンリオキャラ作った！かわいい！！」とつづり、1枚の写真を投稿。小島さんと女性の前に鍋が置かれており、サンリオのキャラクターであるポムポムプリンやマイメ