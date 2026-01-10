踏切の中で動けずにいた高齢の男性を、とっさの判断で救助したとして、元JR社員の西脇俊幸さん（67）に感謝状が贈られました。 【画像を見る】遮断機と列車の間に男性が…JR大安寺駅（吉備線）そばの踏切 運転士の経験があるからこその、機転をきかせた行動でした。 バイクで走行中に聞こえた「列車の非常汽笛」 西脇さんが当時の状況を語ってくれました。 （西脇俊幸さん【画像②】）「運転士の経験がありまして、警