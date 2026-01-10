ドジャース・クライン「昨年とは全く違うオフシーズンになっています」昨年のワールドシリーズでヒーローの一人になったのがウィン・クライン投手だ。延長18回までもつれたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦では、15回から10番手として救援。4回1安打無失点で勝利投手になった。このほど地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」のインタビューに応じ、ドジャース入団によっての“変化”を語っている。「間違いなく、昨年とは全